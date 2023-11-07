تدمير آليات وتصفية جنود.. أبو عبيدة يعلن خسائر جيش الاحتلال في غزة

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، تدمير 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا دمروا كليا أو جزئيا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون”.

وأضاف: "مجاهدونا دكوا بقذائف الهاون القوات المتوغلة وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: "ندك قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تدمير آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "مجاهدونا تمكنوا من دك جنود وآليات العدو المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون”.