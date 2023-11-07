لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

قال رئيس القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقاتل ضد حركة حماس في وسط مدينة غزة.

وأضاف رئيس القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: "للمرة الأولى في العقود الأخيرة، يقاتل الجيش الإسرائيلي في عمق قلب مدينة غزة".

وشدد فينكلمان على أن "هذه حرب معقدة وصعبة، وللأسف هناك تكاليف"، مضيفا أن الهدف هو إبادة حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وعلى جانب آخر، قال وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت، أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية في قطاع غزة دون عودة الأسرى لاإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأضاف جالانت في مراجعة أمنية للجمهور بعد شهر من العدوان المستمر على قطاع غزة: لا عودة إلى الوراء في الحرب".

وأوضح جالانت: "لقد مر شهر واحد بالضبط على هجوم حماس القاتل. قبل شهر. لقد أوقفنا العدو، لكن الثمن كان باهظا للغاية".

وتابع "مر شهر ونحن عازمون على تنفيذ المهام. نحن في قلب مدينة غزة".