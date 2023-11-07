بعشرات قذائف الهاون.. حماس تدك قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، دك قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: "ندك قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم، سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تدمير آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "مجاهدونا تمكنوا من دك جنود وآليات العدو المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت أنها دمّرت 10 دبابات إسرائيلية في مخيم الشاطئ و3 دبابات في بيت حانون منذ صباح اليوم.