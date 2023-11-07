وزير دفاع إسرائيل: لن تكون هناك هدنة إنسانية بغزة دون عودة الأسرى

قال وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية في قطاع غزة دون عودة الأسرى لاإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأضاف جالانت في مراجعة أمنية للجمهور بعد شهر من العدوان المستمر على قطاع غزة: لا عودة إلى الوراء في الحرب".

وأوضح جالانت: "لقد مر شهر واحد بالضبط على هجوم حماس القاتل. قبل شهر. لقد أوقفنا العدو، لكن الثمن كان باهظا للغاية".

وتابع "مر شهر ونحن عازمون على تنفيذ المهام. نحن في قلب مدينة غزة".

وأوضح أن "جميع الجنود يتذكرون ما حدث يوم 7 أكتوبر، وفي 7 نوفمبر يذهبون إلى مهمتهم، لإحداث وضع مختلف في قطاع غزة".

واختتم"سنقاتل حتى نحقق أهدافنا - حتى النصر وحتى يعود الأسرى إلى ديارهم".