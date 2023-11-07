ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على قصف المدنيين في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المذبحة التي ارتكبها الصهاينة بحق المدنيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تدمير آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "مجاهدونا تمكنوا من دك جنود وآليات العدو المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها دمّرت 10 دبابات إسرائيلية في مخيم الشاطئ و3 دبابات في بيت حانون منذ صباح اليوم.