لن نتوقف.. نتنياهو يعترف بتكبد إسرائيل خسائر مؤلمة

زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تحقق نجاحات هائلة ضد حماس، مشيرا إلى أنها لا تنوي أن تتوقف بل ستستمر حتى النهاية.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته قاعدة عسكرية ولقائه جنودا من كتيبة ديكال وقادة المراكز ومقاتلي وحدة إيجوز.

خسائر مؤلمة

وقال نتنياهو: "في بعض الأحيان تكون هناك خسائر مؤلمة للغاية، لكن النجاح بشكل عام استثنائي.. لأننا دخلنا هناك، وضربنا العدو.. وهذا نجاح هائل. لا ننوي التوقف، نعتزم الاستمرار حتى النهاية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة “حماس”.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إنّ “إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة، معتبراً أنّه ”عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب على نطاق لا يمكننا تخيّله"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة “حماس” عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ شهر.