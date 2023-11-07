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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو لجيش الاحتلال..سكان غزة يلوحون بالأعلام البيضاء خلال النزوح من شمال القطاع

صدى البلد

انتقل آلاف الفلسطينين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه عبر ممر إخلاء أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ونشر منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي مقطع فيديو قصيرًا على موقع"إكس" قال إنه يظهر حركة المدنيين جنوبًا، ويمكن رؤية الكثير منهم وهم يحملون أعلامًا بيضاء ويرفعون أيديهم في الهواء، مروراً بدبابة إسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، المقطع القصير، وأخبر السكان أن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحا أمام الفلسطينيين للإخلاء إلى جنوب غزة بين الساعة الواحدة ظهرا. والساعة 4 مساءً.

كما وثق مصورون تابعون لوكالة فرانس برس ووكالة أسوشييتد برس تحرك مجموعات كبيرة من الفلسطينيين جنوبا على طريق صلاح الدين في القطاع يوم الثلاثاء.

وشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مذابح عديدة من بينها مذبحة مستشفى المعمداني، إلى جانب قصف مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مرفق صحي في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق تصريحات متطرفة كان آخرها دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى قصف غزة بقنبلة نووية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.

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