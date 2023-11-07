جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل 35 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وعن الحصيلة الإجمالية، أعلن جيش الاحتلال مقتل 348 جنديا و59 شرطيا و10 من "الشاباك" منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

على الجانب الأخر، أفاد الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وأوضح الإعلام الحكومي في غزة، أن “هناك 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن “40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن”، لافتا إلي أن “مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات”.