يخضع لعملية حاليا.. إدارة الأهلي تكشف عن الحالة الصحية لـ العامري فاروق|فيديو

كشف محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل تعرض الكابتن العامري فاروق لوعكة صحية، قائلا إن الجميع في حالة قلق شديد، وهناك متابعة أولاً بأول من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف "الغزاوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الكابتن العامري فاروق يخضع لعملية حاليا، متمنيا الشفاء العاجل له.

وعن افتتاح الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية لكرة اليد بالفوز على النور السعودي، قال إِنَّ فرقة النور قوية، ولكن الأهلي على قدر المسؤولية واستطاع أن يحدث فارق كبير في مباراة اليوم، خاصة أن اللاعبين يمتلكون خبرات وإمكانيات فردية سمحت لها أن تؤدي بهذا الشكل بالمباراة.

وأوضح أن لاعبي النادي الأهلي على قدر الإمكانيات والأداء، ومصر في كرة اليد بشكل عام من المنتخبات الكبيرة، وقوام المنتخب المصري منه 7 لاعبين من النادي الأهلي.: العامري فاروق يخضع لعملية حاليا.

تفاصيل تعرض العامري فاروق لوعكة صحية

كشف محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل تعرض الكابتن العامري فاروق لوعكة صحية، قائلا إن الجميع في حالة قلق شديد، وهناك متابعة أولاً بأول من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأضاف "الغزاوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الكابتن العامري فاروق يخضع لعملية حاليا، متمنيا الشفاء العاجل له.

وعن افتتاح الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية لكرة اليد بالفوز على النور السعودي، قال إِنَّ فرقة النور قوية، ولكن الأهلي على قدر المسؤولية واستطاع أن يحدث فارق كبير في مباراة اليوم، خاصة أن اللاعبين يمتلكون خبرات وإمكانيات فردية سمحت لها أن تؤدي بهذا الشكل بالمباراة.

وأوضح أن لاعبي النادي الأهلي على قدر الإمكانيات والأداء، ومصر في كرة اليد بشكل عام من المنتخبات الكبيرة، وقوام المنتخب المصري منه 7 لاعبين من النادي الأهلي.