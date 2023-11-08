بعد ضربة القوة الجوية.. إقالة البرتغالي نونو سانتو من تدريب الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية، وفي أعقاب عودة بعثة الفريق من العراق، حيث خسر هناك بهدفين دون رد أمام نادي القوة الجوية في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال النادي، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: نعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول.

حسن خليفة يتولي مسئولية تدريب الاتحاد السعودي

وأوضح اتحاد جدة أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسئولية تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، إلى حين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

وتأتي إقالة سانتو -49 عاما - بعد خسارة الفريق أمام القوة الجوية في مجموعات دوري أبطال آسيا 2-0، كما تعثر الاتحاد قبلها أمام الشباب في الدوري السعودي بهدف دون مقابل.

وتوج سانتو الذي أشرف على الاتحاد في يوليو 2022 بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي إضافة إلى السوبر المحلي، فيما يحتل الفريق المركز السادس في الموسم الحالي.