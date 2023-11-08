هاتريك تاليسكا وغياب رونالدو.. النصر السعودي يعزز صدارته بعد فوزه على الدحيل القطري

سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاثة أهداف ليقود النصر السعودي للفوز 3-2 على مضيفه الدحيل القطري بعدما تأخر الفريق السعودي بهدف سجله فيليب كوتينيو في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتقدم الدحيل مبكرا بعدما استخلص مايكل أولونجا الكرة من محمد آل فتيل وأرسل تمريرة عرضية إلى كوتينيو الذي حولها بنجاح إلى شباك الحارس نواف العقيدي.

وأدرك المهاجم تاليسكا التعادل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

واستمرت محاولات الفريق الزائر بعد الهدف وأطلق أليكس تيليس تسديدة قوية من مدى بعيد وأهدر عبد الرحمن غريب فرصة كبرى وسدد بجوار القائم الأيمن.

لكن تاليسكا كان على الموعد وأطلق تسديدة من مدى بعد فشل الحارس صلاح زكريا في التصدي لها قبل ثماني دقائق من الاستراحة.

واستمرت محاولات الدحيل بعد الاستراحة وأطلق أولونجا تسديدة قوية حولها الحارس العقيدي لركلة ركنية في الدقيقة 64.

وبعدها بدقيقة أكمل تاليسكا ثلاثيته بعدما تبادل الكرة مع زميله غريب وحولها إلى الشباك.

تاليسكا

وسدد المعز علي فوق عارضة الحارس العقيدي قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للدحيل بعد العودة لتقنية الحكم المساعد لوجود لمسة يد على مارسيلو بروزوفيتش بعد تسديدة من كوتينيو.

وقلص كوتينيو الفارق بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس العقيدي قبل عشر دقائق من النهاية.

وأكمل فريق المدرب كريستوف جالتييه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خالد محمد عقب الاعتداء على أوتافيو في الوقت بدل الضائع.

بالعلامة الكاملة 🔝

النصر إلى دور الـ16 قبل نهاية دور المجموعات بمباراتين 👏 pic.twitter.com/AUiHWiP7wI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 7, 2023

وحقق النصر، الذي غاب عنه القائد كريستيانو رونالدو، فوزه الرابع على التوالي في المجموعة الخامسة ليصل للعلامة الكاملة وله 12 نقطة متقدما بخمس نقاط على بيرسبوليس الإيراني، بينما تجمد رصيد الدحيل عند نقطة واحدة في المركز الأخير مقابل نقطتين لاستقلول من طاجيكستان.

كاسترو: التأهل يعنيني كثيراً

ومن جانبه، عبّر البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر عن سعادته بالعمل مع هذه المجموعة، موضحاً أن هذه النتائج جاءت بسبب مجهود الجميع في النصر، مضيفا أن «التأهل يعنيني كثيراً».

وقال مدرب فريق النصر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «ما ترونه هو ثمرة عمل كبير من قبل الجميع في النادي»، مضيفاً «لدينا لاعبون أذكياء، وعلى مستوى عال تحديداً في موضوع الاستشفاء».

هاتريك تاليسكا

ومن جانبه، قال تاليسكا، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن العمل في الفريق عمل جماعي، "لا أنظر لهاتريك أو كم أسجل، تحقيق الأرقام هو عمل الجميع في الفريق، وإن سجلت فأنا أهديه لكل زملائي في الفريق، ولولا عمل المجموعة في الملعب لا يمكنني تسجيل أي هدف",

وتابع: "الشوط الأول قدمنا عمل جيد، بين الشوطين تحدث المدرب معنا، وأعطانا توجيهات ودخلنا بتركيز أكبر"، مضيفا "علاقتي كبيرة مع النصر وجماهيره يعلمون ذلك جيدا، أنا حضرت في وقت تغيير في النصر وفخور أني عشت فيه تحولا كبيرا للنادي ليصبح النصر من أكبر الأندية على مستوى العالم اليوم".

وأشار إلى أن "وجود رونالدو ساعدنا في تطوير عقليات اللاعبين وكرة القدم بشكل كامل في نادي النصر تحديدا، والمملكة العربية السعودية بشكل عام".

رونالدو يتمنى حظا سعيدا للنصر

وتمنى كريستيانو رونالدو التوفيق لناديه النصر السعودي، قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة لفريق "العالمي" عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستجرام، وعلّق قائلاً: "حظاً سعيداً للفريق".

ولم يسافر النجم البرتغالي مع رفاقه إلى الأراضي القطرية، حيث مكان إقامة مباراة نادي النصر ومنافسه الدحيل، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2/3.