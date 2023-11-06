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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الاستثناء دائما.. القوة الجوية العراقي يقسو على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

صدى البلد

ألحق نادي القوة الجوية العراقي هزيمة مؤثرة بضيفه الاتحاد السعودي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل علي جاسم ومهند عبد الرحيم هدفين في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني ليقودا نادي القوة الجوية العراقي للفوز على ضيفه اتحاد جدة 2-صفر ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.

حمد الله يقود الاتحاد لفوز مثير على القوة الجوية بدوري أبطال آسيا

جوتا يقود تشكيل اتحاد جدة أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

القوة الجوية يهزم الاتحاد 2/0 

وضع جاسم القوة الجوية في المقدمة في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة عرضية من زميله عبد الرحيم وسددها من اللمسة الأولى في الشباك.

 

وعزز عبد الرحيم النتيجة في الدقيقة 52 بعدما عكس إبراهيم بايش كرة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى عبد الرحيم المتمركز جيدا والذي سددها بدوره في الشباك.

ورغم الخسارة، فقد احتفظ الاتحاد بالصدارة بتسع نقاط من أربع مباريات مقابل سبع نقاط للقوة الجوية الثاني.

 

وحقق القوة الجوية فوزه الأول على الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بعد 7 مباريات لم يعرف خلالها طعم الانتصار.

 

وفي أول تعليق على الفوز، كتب نادي القوة الجوية على صفحته: "لا اتحاد أمام القوة ،، نحنُ القوة ونحنُ الاتحاد ونحن الاستثناء دائماً". 

وتعرض نادي اتحاد جدة للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الحالي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة (C).

بينما حقق نادي القوة الجوية انتصاره الثاني مقابل تعادل وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة فريق سباهان أصفهان الإيراني صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وضيفه أولماليك الأوزبكستاني، الرابع من دون نقاط، في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين أيضا. 

حمد الله يقود الاتحاد لفوز مثير على القوة الجوية بدوري أبطال آسيا

جوتا يقود تشكيل اتحاد جدة أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

 

اتحاد جدة يقترب من إقالة نونو سانتو

 

وكشفت صحيفة “عكاظ ” السعودية عن أن اتحاد جدة يقترب من إقالة نونو سانتو.

 

وكلما تقدمت الأيام واقترب نادي الاتحاد من المشاركة في كأس العالم للأندية، في ظل تراجع المستوى الفريق الكروي الأول وتردي النتائج محلياً وقارياً، زاد الضغط الجماهيري على مسيري القرار في الاتحاد للتخلي عن قناعتهم في التمسك بالمدرب نونو سانتو، مطالبين بضرورة التعجل باتخاذ قرار الإقالة والذي لا يجد إجماعاً من الإدارة الاتحادية لحد، اللحظة خصوصاً في ظل عدم اكتمال صفوف الفريق المتأثر بغيابات عناصر مهمة بسبب الإصابة.

 

الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف مزيد من التفاصيل حول مستقبل الجهاز الفني في الفريق الاتحادي، وما مدى جدية فكرة التجديد والبدء في طرح ملفات المدربين على طاولة النقاش؛ لدراستها قبل الدخول في المفاوضات الرسمية أم منح نونو سانتو من جديد فرصة أخرى للبقاء إلى حين اكتمال الصفوف ومن ثم محاسبته على النتائج.

 

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جوتا يقود تشكيل اتحاد جدة أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

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