الاتحاد السعودي يتخذ أولى خطوات إقالة نونو سانتو ويستقر على البديل

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن استقرار الاتحاد السعودي بشكل نهائي على رحيل سانتو، عقب الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

و كتب حسن عبر فيسبوك: وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية "الاتحاد السعودي يقترب من إقالة البرتغالي نونو سانتو، وسيكون الهولندي ألفريد شرودر البديل الأنسب لنونو سانتو في الاتحاد".

وخسر الاتحاد أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن الاتحاد استقر على إقالة نونو سانتو بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.