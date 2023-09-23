بعد بداية كارثية.. تاليسكا يكشف سر انتفاضة النصر السعودي

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، سر صحوة العالمي في الفترة الأخيرة عقب التغلب على أهلي جدة بنتيجة 4-3، أمس الجمعة، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

كان النصر استهل مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بهزيمتين أمام الاتفاق والتعاون، ثم حقق 5 انتصارات متتالية.

وقال تاليسكا في تصريحات أبرزتها صحيفة "الرياضية" السعودية:" دائمًا ما ننفذ كلاعبين ما يطلبه الجهاز الفني، ونملك لاعبين على قدر عال من الجودة مثل رونالدو وماني، ونحن قادرون على تطبيق أي تعليمات من الجهاز الفني"

وأضاف؛" أدينا مباراة قوية أمام فريق قوي يملك عدد من اللاعبين المحترفين من الأسماء اللامعة".

وعن تسجيله هدف النصر الثاني في مرمى أهلي جدة، أجاب:" اعتقد أنه هدف جميل، لكن المهم دائما فوز الفريق".

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.