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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطار لا يتوقف.. العين يتأهل على حساب الفيحاء إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

العين يتأهل رسميا
العين يتأهل رسميا إلى ثمن نهائي أبطال آسيا

تأهل نادي العين الإماراتي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه 3 - 2 على مضيفه الفيحاء السعودي ضمن المجموعة 1.

 

والتقى العين الإماراتي مع مضيفه الفيحاء السعودي مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

 

وكرَّر العين فوزه على الفيحاء بعد التغلب عليه بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

 

سجل أهداف العين لابا كودجو (هدفين) في الدقيقتين 28، و40، وسفيان رحيمي في الدقيقة 64،  وسجل للفيحاء انطوني نواكايمي في الدقيقة 53، ومهند أحمد في الدقيقة 90+5

 

ويدين العين بالفضل في الفوز إلى مهاجمه التوغولي لابا كودجو، الذي سجل هدفي تقدم الفريق في الدقيقتين 29 و40 من عمر اللقاء.

 

وتمكن الفيحاء من تقليص الفارق بعد مرور 8 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني عن طريق النيجيري أنتوني نواكإيمي.

 

لكن العين أكد انتصاره بتسجيله الهدف الثالث له في المباراة عن طريق المغربي سفيان رحيمي بالدقيقة 64، وذلك رغم الهدف المتأخر الذي سجله مهند أحمد القيضي لصالح الفيحاء قبل نهاية اللقاء بثوانٍ.

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العين يتأهل رسميا إلى ثمن نهائي أبطال آسيا
 

وبهذا الفوز، واصل العين احتفاظه بالعلامة الكاملة بتحقيق الانتصار الرابع له على التوالي، بعد فوزه في أول 3 جولات على باختاكور الأوزبكي 3-0 وأهال التركماني 4-2 والفيحاء 4-1.

 

ورفع الفريق البنفسجي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بالمجموعة الأولى، ليضمن تأهله بشكل رسمي إلى ثمن النهائي.

 

وكان ألفريد شرودر مدرب العين الإماراتي قد على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة الفيحاء بدوري أبطال آسيا.

 

قال شرودر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:"خصمنا قوي جدا، ونعرف أن المباراة ستكون صعبة لقوة فريق الفيحاء، ونحن جاهزون للمواجهة".

 

تابع:"فوزنا غداً يجعلنا ننفرد بالمقدمة بفارق كبير، إذا أستطعنا اللعب بنفس مستوى المباراة السابقة فسوف نخرج بالثلاث نقاط".

نادي العين دوري أبطال آسيا الفيحاء سفيان رحيمي لابا كودجو

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