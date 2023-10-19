رغم العروض.. هازارد يكشف سبب اعتزاله كرة القدم

كشف النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد السابق، سر قراره المفاجئ باعتزال كرة القدم.

وقال هازارد في تصريحات لصحيفة "‏L’Avenir" البلجيكية: "لقد قلت دائمًا أنني سأتوقف عن اللعب بمجرد أن لا أستمتع في الملعب".

وأضاف: "لم أكن أرغب في الذهاب للعب في مكان ما من أجل المال، لم أستمتع بالتدريب، ولم أعد ألعب، لذا كان القرار بسيطًا”.

وأعلن هازارد الأسبوع الماضي اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة ناجحة.

وكتب هازارد عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب.. بعد 16 عامًا ولعب أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وتابع: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".

وواصل: “خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مدراء ومدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.

واستطرد:"أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد؛ وأشكر المنتخب البلجيكي واتحاد كرة القدم، وشكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

وختم: “أخيرًا، شكرًا جزيلاً للمشجعين الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة.. نراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي”.