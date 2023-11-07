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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد بدوري روشن السعودي

رونالدو
رونالدو

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه ألكسندر ميتروفيتش.

ويطمح "رونالدو"، إلى التتويج بلقب هداف الدوري السعودي لأول مرة، خاصة وأنه يتبقى 17 جولة علي انتهاء مسابقة دوري روشن، كما أنه حقق من قبل 5 مرات لقب هداف الدوري للمنافسات المحلية وفي حالة تصدره لترتيب الهدافين قد يمتلك 6 ألقاب لجائزة هداف الدوري.

ويعد أحد أبرز الأرقام التي يستطيع رونالدو تحطيمها، خلال هذا الموسم هو الحصول علي أعلي معدل أهداف في موسم واحد حيث يملك هذا الرقم المغربي عبد الرزاق حمدالله بواقع 34 هدفا نجح في تسجيلهم موسم 2018/2019.

أكثر من سجل خلال مباراة واحدة

من ضمن الأرقام التي يسعي رونالدو لتحطيمها، هي أكثر من سجل خلال مباراة واحدة ويحتل هذا الرقم سامي الجابر لاعب الهلال السعودي والذي سجل 6 أهداف في مرمي فريق الرائد 
أما أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة في الدوري السعودي، فيحتل هذا الرقم دجانيني تافاريس لاعب الأهلي السابق الذي سجل خماسية أحد.

أرقام يصعب علي رونالدو تحقيقها

أما الأرقام التي يصعب علي ورونالدو تحقيقها فيها الفوز بلقب الهداف التاريخي نظرا لعامل السن لدي البرتغالي،  حيث  يمتلك ماجد عبد الله رقما يصعب علي البرتغالي تحقيقه حيث سجل مع النصر طوال مسيرته 250 هدفا في مختلف المسابقات

أسرع هدف في الدوري السعودي

من الأرقام التي يستطيع كريستيانو تحقيقها، لقب أسرع هدف في الدوري السعودي، والذي يمتلكه اللاعب حمدان الحمدان لاعب الفتح السابق، صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي والذي سجله في مرمي فريق هجر في الدوري السعودي.

الرقم الأصعب في الدوري السعودي

ويعد الرقم الذي يصعب علي رونالدو تحقيقه هو الحصول علي لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي، والذي يملكه ماجد عبد الله أسطورة النصر التاريخية برصيد 189هدفا.

وغاب رونالدو للمباراة الثانية علي التوالي بداعي الإصابة عن مواجهة فريق الخليج السعودي، والتي إنتهت بفوز فريقه علي  الخليج بهدفين مقابل لا شيء.

النصر السعودي الدوري السعودي رونالدو دوري روشن لاعب النصر

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