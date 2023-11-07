شيكا: كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى| فيديو

أعرب جودوين شيكا، مهاجم طلائع الجيش، عن سعادته لتواجده في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن مثله الأعلى في كرة القدم هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال جودوين شيكا، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا سعيد جدًا بالتواجد في الدوري المصري، والفرق هنا مستوياتها متقاربة ومستوى الدوري المصري قوي».

وأضاف جودوين شيكا أن الدوري المصري هو أقوى دوري في قارة أفريقيا.

ولفت جودوين شيكا إلى أنه سبق أن تدرب تحت يد حسام البدري ومحمد يوسف قبل الانضمام إلى الدوري المصري.

وأثنى جودوين شيكا على مدربه في طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، قائلًا: «عبد الحميد بسيوني من أفضل المدربين وهو يثق في ويدفعني إلى الأمام».

وأردف قائلًا: «عبد الحميد بسيوني كان أكثر من أب بالنسبة لي وهو ما قاله لي وكيلي قبل التعاقد».

وحول مثله الأعلى في كرة القدم، قال جودوين: «مثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو، وهو شخص تستطيع أن تراه يلعب كرة قدم في كل وقت، وأود أن أكون مثله».

وتابع قائلًا: «بسبب كريستيانو رونالدو أنا أشاهد الدوري السعودي ولا يهم إن فاز أو خسر أنا أشاهده هو».