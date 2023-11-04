بمشاركة رونالدو ومحمد شريف| النصر يتخطى الخليج بثنائية في الدوري السعودي

حقق نادي النصر، الفوز على نظيره الخليج، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الأول بارك، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين "الدوري السعودي".



سجل هدف النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26 عن طريق تصويبة صاروخية بقدمه اليمنى، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب إيمريك لابورت في الدقيقة 58.



وبهذه النتيجة، رفع فريق النصر رصيده للنقطة 28 في المركز الثاني، خلفًا لفريق الهلال المتصدر برصيد 32 نقطة، فيما يتجمد رصيد الخليج عند النقطة 10 في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري.