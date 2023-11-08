بسبب أحمد فتوح.. بليغ أبو عايد ينتقد مجلس إدارة نادي الزمالك

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، ان مجلس ادارة نادي الزمالك لم يتعامل مع أزمة أحمد فتوح باحترافية وتعامل معها بعاطفة شديدة، مشيرا إلى أن النادي لم يتوصل لاتفاق مطلقا مع اللاعب لتجديد عقده، والنادي سيتراجع عن قراراه (العنتري) تجاه اللاعبين الثلاثة لأنه قرار غير مدروس.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "مجلس إدارة الزمالك اتخذ قرار بعرض اللاعب للبيع، قبل الخضوع للتحقيق، واللاعب تحدث أنه خرج لتناول العشاء وتم إبلاغه من جانب شيكابالا بعدم العودة بناء على قرار من عبدالواحد السيد، وهناك اقاويل متضاربة بشأن وجود اللاعب في مكان معين وتم تصوير الأمر بشكل مختلف أمام جماهير الزمالك".

وأضاف: "فتوح أكد أن لديه مستحقات لدى الزمالك وعاجز عن تسديد قسط سيارته، وقد يحدث اعتذار من جانب اللاعبين وقد يكون هناك تراجع من جانب مجلس الإدارة. وأتمنى من المجلس عدم الاندفاع باتخاذ قرارات إدارية، لأنه سيقال لاحقا أن الإدارة فشلت في التعامل مع أزمة أحمد فتوح الذي كان ورقة انتخابية بجانب استمرار زيزو وأيضا حل أزمة القيد".

وأكمل: "مصطفى الزناري ومحمد صبحي أكدوا أن هناك لاعبين آخرين تخرج من المعسكر، وحددوا بعض الوقائع، وتحدثوا أنهم يخشون أنهم (يتاخدوا في الرجلين) بسبب موضوع وأزمة أحمد فتوح مع ادارة نادي الزمالك، والواضح بأن فتوح سيقوم بالتصعيد ضد نادي الزمالك".

وتابع: "هناك مفاوضات بين الأهلي وأحمد فتوح، وعدلي القيعي ألمح برغبة النادي في التعاقد معه، والأهلي ليس طرفًا في الأزمة واللاعب بالتأكيد لن ينتقل من الزمالك إلا الأهلي مباشرة حتى لو عرضوا 10 مليون دولار لشراء عقده من الزمالك".