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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023: الحل في الصدق

برج العقرب
برج العقرب

 برج العقرب – (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) يتميز مواليد هذه الفترة بالذكاء الشديد وحب الامتلاك والرغبة في الانتقام ونادرا مايتغافلون عن الأخطاء

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج العقرب وحظك اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023

لتحقيق الأهداف، كن صادقا يا برج العقرب في كل من العمل والحب والتعامل مع ضغط العمل للحصول على نتائج مرضية وتعامل مع الثروة بعناية وقم بوضع خطط مالية ذكية اليوم.

برج العقرب على الصعيد العاطفي

يمكن لمواليد برج العقرب المحظوظين أن يتوقعوا مقابلة شخص مميز اليوم في المكتب أثناء السفر، أو أثناء وجودهم في إحدى المناسبات وهذا سيجلب بصيص أمل وسيضيء الحياة .

كن هادئًا أثناء قضاء الوقت مع الحبيب وتأكد من صب الحب والمودة دون قيد أو شرط وعلى الرغم من جهودك لإبقاء الشريك سعيدًا، إلا أن بعض العلاقات ستشهد خلافات وهزات بسيطة تحتاج إلى إصلاح قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

توقعات برج العقرب مهنيا

لن يحدث أي نزاع كبير في العمل اليوم وكن مستعدًا لتحمل المسؤوليات الجديدة التي قد تبدو أكثر صعوبة في المرحلة الأولية.

تأكد من أنك تتعامل مع ضغط العمل بثقة وستكافئ الشركة تفانيك قريبًا وأولئك الذين يطمحون إلى ترك الوظيفة يمكنهم ترك الورقة والجزء الثاني من اليوم جيد لحضور المقابلات.

سيرى رجال الأعمال فرصًا جديدة اليوم ويمكنهم توقيع صفقات جديدة، والتي ستجلب أموالاً جيدة.


توقعات برج العقرب ماليا

تأكد من أنك تتعامل بجدية مع الثروة اليوم ولديك المال من مصادر مختلفة بما في ذلك العمل الحر.

يقوم بعض مواليد برج العقرب ببيع عقار ويمكن استخدام هذه الأموال بشكل منتج وسيتطلب الاحتفال في المنزل مساهمة جيدة و كن مستعدا بالأموال.

سيجد رجال الأعمال الأموال تتدفق من مصادر مختلفة وقد يقوم بعض العملاء في الخارج بتسوية المستحقات المعلقة منذ فترة طويلة.

توقعات برج العقرب صحيا

اعتني بصحتك اليوم حيث يصاب بعض مواليد برج العقرب بالتهابات في الصدر في الجزء الأول من اليوم وعليك أن تكون حذرا بشأن مشاكل الجهاز التنفسي.

يجب على أولئك الذين يعانون من الربو تجنب السفر غير الضروري. آلام المعدة، والحمى الفيروسية، أو مشاكل صحة الفم ستؤدي إلى إبعاد الأطفال عن المدرسة واليوم  مناسب لممارسة رياضات المغامرة بما في ذلك الأنشطة تحت الماء.
 

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