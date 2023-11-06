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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

يعد ضباب الدماغ من المشكلات الصحية الخطيرة التى تؤثر على وظائف المخ المختلفة مثل التركيز والذاكرة 

إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤثر ضباب الدماغ على نوعية حياتك ويؤدي إلى حالات أخرى مثل مرض باركنسون، وفقدان الذاكرة، ومرض الزهايمر.

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ووفقا لما جاء في موقع bangkokhospital فإن حالة ضباب الدماغ لها مجموعة مختلفة من الأسباب من بينها بعض العادات اليومية 


عادةً ما يكون ضباب الدماغ متجذرًا في نمط حياة يعزز الاختلالات الهرمونية ويتفاقم بسبب الإجهاد.

الإشعاع الكهرومغناطيسي: من الكمبيوتر والهاتف المحمول والأجهزة اللوحية
الإجهاد: تقليل تدفق الدم إلى الدماغ مما يسبب ضعف الذاكرة
قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة
النظام الغذائي والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة
السموم والتلوث والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية
ما هي متلازمة ضباب الدماغ؟
يتميز ضباب الدماغ  بالارتباك والنسيان وقلة التركيز والوضوح العقلي ويمكن أن يحدث هذا بسبب الإرهاق وقلة النوم والتوتر وقضاء الكثير من الوقت على الكمبيوتر وعلى المستوى الخلوي، يُعتقد أن ضباب الدماغ ناتج عن مستويات عالية من الالتهاب والتغيرات في الهرمونات التي تحدد مزاجك وطاقتك وتركيزك. 

تؤدي المستويات غير المتوازنة من الهرمونات إلى التخلص من النظام بأكمله. كما يمكن أن تؤدي متلازمة ضباب الدماغ إلى حالات أخرى مثل السمنة، والحيض غير الطبيعي، ومرض السكري.

 

ضباب الدماغ الزهايمر المبيدات الحشرية ضعف الذاكرة عدم ممارسة الرياضة قلة التركيز فقدان الذاكرة مرض الزهايمر مرض السكر مرض باركنسون وظائف المخ

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