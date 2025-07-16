قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصتك قبل الغلق.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2025
فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية
نصائح لن تتخيلها لخفض السكر بعد الأكل
تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد
مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق
عقوبة مالية جديدة على وسام أبو علي لتغيبه عن مران اليوم
أحمد موسى: صدى البلد ليست تابعة للدولة ومهمتنا دعم الوطن بإعلام مهني
مطاردات وظهور كايلا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة
سوريا ساحة خلفية للصراع| خبير سياسي: الغارات على السويداء رسالة حاسمة لإيران وحزب الله
طبيعي أن يكون عنده طموح.. مي حلمي تدافع عن وسام أبو علي
سوريا تدعو مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد المنصف يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد عبد القادر للزمالك

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
حمزة شعيب

تتواصل التكهنات حول مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتزايدة عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف الزمالك، وسط اهتمام قوي من جانب القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس الزمالك الأسبق، عن تطورات مثيرة بشأن الصفقة، مؤكدًا أن اللاعب بات على أعتاب ارتداء قميص الزمالك، إما خلال الدور الثاني من الموسم الحالي أو مع بداية الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح عبد المنصف، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "MBC مصر"، أن انتقال عبد القادر لن يتم بشكل مباشر بين الأهلي والزمالك، بل من المرجح أن يتم عبر وسيط (كوبري)، من خلال انضمامه أولاً إلى نادٍ آخر خلال الصيف، على أن ينتقل للزمالك لاحقًا، أو بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب – رغم استخدامه سابقًا ضد الزمالك – بات متاحًا للنادي الأبيض أيضًا، مضيفًا أن صفقة عبد القادر تندرج ضمن صفقات تم التخطيط لها من قبل بعض مسؤولي الزمالك السابقين، وعلى رأسهم ممدوح عباس.

جدير بالذكر أن عبد القادر كان قد عاد إلى الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري، في ظل عدم وضوح موقفه من المشاركة بصفة أساسية مع الفريق خلال الموسم الجديد.

احمد عبد القادر الزمالك محمد عبد المنصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ترشيحاتنا

محمد عبد الصمد رئيس نيسان مصر

نيسان مصر تُطلق الجيل السابع الجديد كليًا من باترول في السوق المصري

ميتسوبيشي

شاهد سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالمواصفات.. شبيهة باجيرو

هاتف ريلمي

بمواصفات احترافية.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme 15 5G

بالصور

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
لامين يامال

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

فيديو

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد