عبد المنصف يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد عبد القادر للزمالك

تتواصل التكهنات حول مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتزايدة عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف الزمالك، وسط اهتمام قوي من جانب القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق، كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس الزمالك الأسبق، عن تطورات مثيرة بشأن الصفقة، مؤكدًا أن اللاعب بات على أعتاب ارتداء قميص الزمالك، إما خلال الدور الثاني من الموسم الحالي أو مع بداية الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح عبد المنصف، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "MBC مصر"، أن انتقال عبد القادر لن يتم بشكل مباشر بين الأهلي والزمالك، بل من المرجح أن يتم عبر وسيط (كوبري)، من خلال انضمامه أولاً إلى نادٍ آخر خلال الصيف، على أن ينتقل للزمالك لاحقًا، أو بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب – رغم استخدامه سابقًا ضد الزمالك – بات متاحًا للنادي الأبيض أيضًا، مضيفًا أن صفقة عبد القادر تندرج ضمن صفقات تم التخطيط لها من قبل بعض مسؤولي الزمالك السابقين، وعلى رأسهم ممدوح عباس.

جدير بالذكر أن عبد القادر كان قد عاد إلى الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري، في ظل عدم وضوح موقفه من المشاركة بصفة أساسية مع الفريق خلال الموسم الجديد.