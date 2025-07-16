لامين يامال:لم أفز بدوري الأبطال ولا كأس العالم.. لكن هذا هدفي الآن

عبّر لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عن سعادته الكبيرة بعد تجديد عقده مع النادي حتى عام 2031، وحصوله رسميًا على القميص رقم 10، خلفًا لأنسو فاتي.

وخلال حديثه مع الصحافة، قال يامال إن ارتداء الرقم 10 كان حلمًا منذ الطفولة، مضيفًا: "أشعر بالفخر، وسأبذل قصارى جهدي لأُسعد جماهير برشلونة وأترك بصمتي". وأكد أن هدفه الأساسي هو الفوز والاستمتاع، مشيرًا إلى أنه يسير على خطى أساطير النادي مثل ميسي ورونالدينيو ومارادونا.

وأوضح يامال أن برشلونة يمثل كل شيء في حياته، قائلاً: "أنا هنا منذ أن كنت في السابعة من عمري.. الآن أعيش حلمي"، مضيفًا أن التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم يمثلان طموحه القادم.

وختم تصريحاته بتوجيه الشكر لجدته التي كانت حاضرة خلال التوقيع، مؤكدًا: "لولاها، ما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم".