شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

بدأت أحداث غزة بإنطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر باقتحام مستوطنات الاحتلال في فلسطين ليرد عقبها الجيش الإسرائيلي بالهجوم بحرب كبيرة على سكان غزة.

تصدرت صور أطفال غزة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في البلاد العربية والغربية، حيث تعرض عدد كبير من الأطفال للقصف في غزة واستشهد آلاف الصغار جراء القصف الإسرائيلي في شهر واحد فقط كان أشهرها الطفل الذي فجرت رأسه والأهالي الذين يبكون على ابنائهم.

ولكن من كتب لهم النجاة من هؤلاء الأطفال بعد هجمات قوات الاحتلال على المدنيين بغزة عانوا من مشاعر ألم وحزن تفوق أعمارهم مثل الطفل الذي ظل يرتجف وقتا طويلا بعد انتهاء القصف حتى احتضنه أحد الأشخاص وانهار في البكاء.

وبعد مرور شهر على اشتعال الأحداث وانطلاق طوفان الأقصى نعرض لكم أكثر صور الاطفال المؤثرة في قطاع غزة بعد قصف المنازل والمستشفيات.

رضيعة فقدت أبويها وأصيبت في القصف

سحب طفل من الأنقاض بعد القصف

فرحة طفل بالعثور على الماء

اطفال غزة