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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش: لن تعود الحياة كما عهدناها قبل 7 أكتوبر

صدى البلد

كتبت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بتطبيق X :"لن تعود الحياة كما عهدناها قبل ٧ اكتوبر لن نعود كما كنا حتى أولئك الذي يبدو وكأنهم لايكترثون لن يعودوا كما كانوا".

وأضافت :" فالهواء الذي نتنفسه بات أثقل والأرض اهتزت ومالت استقامتها بات للعب الأطفال وضحكاتهم قدسية أكبر وفقدت كل المظاهر والتفاهات معناها أما الألم فتغير معناه واستقر في عمق القلب للأبد.

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة كنده علوش وهي بوزن زائد ، حيث تساءل العديد حول حقيقةً حملها.

وعلم صدى البلد ان الوزن الزائد نتيجه الخلفة وليس الحمل كما اشيع على السوشيال ميديا.

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة مثيرة للجدل للفنانة كندة علوش بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف وهي بوزن زائد بشكل ملفت.

وكان نشر الفنان عبد الباسط حمودة صورة جمعته مع كنده علوش وعمرو يوسف وعلق عليها "عبدالباسط حموده مع عمرو يوسف وكنده علوش، أحلى سيلفى ده ولا إيه".

وظهرت الفنانة كنده علوش بشكل مختلف وزياده فى الوزن، وانقسمت التعليقات التى أرجعت السبب لقلة الأعمال الفنية لإهتمامها بالبيت أكثر، وهناك فريق آخر علق ربما تكون تنتظر مولودا.

 

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