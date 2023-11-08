استشهاد موظف في "أطباء بلا حدود" بقصف إسرائيلي على غزة

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أنّ أحد موظّفيها استشهد مع عدد من أقاربه في قصف إسرائيلي استهدف الإثنين مخيّم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن محمد الأهل، وهو فني مختبر يعمل لدى أطباء بلا حدود منذ أكثر من عامين، استشهد في قصف استهدف منزله في المخيّم وأدى لانهيار المبنى واستشهاد عشرات الأشخاص.

وأضافت "لم تتمّ الاستجابة لمطالبنا المتواصلة بوقف فوري لإطلاق النار، ونكرّر القول إنّ هذا هو السبيل الوحيد لمنع سقوط المزيد من الموتى في غزة والسماح بوصول مساعدات إنسانية".

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقرّ "أطباء بلا حدود" في باريس الثلاثاء، أعلنت مديرة المنظمة كلير ماجون أنّ "في مواجهة حمام الدم، أصبح وقف إطلاق النار مسألة طوارئ حيوية".