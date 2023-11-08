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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدرب تنمية ذاتية يقدم نصائح نفسية للتعامل مع أحداث الفترة الحالية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قدم أشرف البهي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة، عددًا من النصائح النفسية المهمة فيما يخص كيفية التعامل مع أحداث الفترة الحالية، قائلًا إن مايحدث في غزة يؤثر على نفسية كافة الأشخاص في جميع أنحاء العالم والكل يريد أن يقدم يد المساعدة، معقبًا: “لازم الانسان يعمل لنفسه تعافي ذاتي عشان يقدر يتعايش مع الأحداث”.
 

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وأضاف “البهي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه يجب تجنب متابعة الأخبار على مدار اليوم والعمل على انتقائها، متابعة مصدر واحد فقط للأخبار، وتجنب الأخبار المغلوطة التي تنتشر على السوشيال ميديا.

وتابع أشرف البهي، مدرب التنمية الذاتية وإعداد القادة أنه يجب استخدام الذكاء العاطفي في التعامل مع الوضع الحالي، وعدم السماح للمشاعر السئية بالسيطرة على صحتك النفسية، لافتًا إلى أن تقديم الدعم لأهالي غزة هو أفضل طريقة لعدم الإحساس بالعجز في مساعدتهم.

غزة التنمية الذاتية صدى البلد داليا ايمن توك شو صدى البلد

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