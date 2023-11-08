جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده منذ بدء العملية البرية

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن مقتل جندي آخر في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية إلى 33.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أن الرقيب جوناثان شازور من الدرجة الأولى، وهو جندي في وحدة شلداج للنخبة التابعة للقوات الجوية، قتل وهو يواجه مقاتلي حماس في شمال قطاع غزة بالأمس.

وكان شازور، البالغ من العمر 22 عاما، من المجتمع الشمالي لكاتزير. وبوفاته ترتفع حصيلة الجنود القتلى في الهجوم البري الإسرائيلي في غزة إلى 33، و350 منذ 7 أكتوبر.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرائد يعقوب أوزيري (28 عاماً) وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك الليلة الماضية شمالي قطاع غزة.



وأعلن المتحدث باسم جيس الاحتلال دانييال هاجاري في بيان على موقعه الرسمي في إكس (تويتر سابقاً) عن مقتل الرائد يعقوب أوزيري من الكتيبة 52، اللواء 401 خلال المعارك في شمال مدينة غزة.

وارتفع، عدد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر إلى 349.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن سقوط 4 جنود إضافيين قتلى في قطاع غزة في بيان ذكرت عدة وسائل إعلامية إسرائيلية.