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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا من المراحل التعليمية.. تفاصيل

صدى البلد

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 61 طالبا وطالبة من المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، وإعدادى، وثانوى، عام، وأزهرى، وصناعى، وجامعات) من أبناء دور الرعاية الاجتماعية فى الحفل الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعى بديوان عام المحافظة.


وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل على حرص القيادة السياسية على تقديم كافة سبل الدعم لكل أبنائنا بدور الرعاية.
 

وطالب محافظ القاهرة كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى بالاستمرار فى بذل الجهد لتوفير فرص الحياة الأفضل لأبنائنا المتفوقين وتقديم كافة التيسيرات و تذليل كافة العقبات فى سبيل تحقيق كافة طموحاتهم ،مؤكدًا على سعاته لوجود هذه النماذج التى ضربت أروع الأمثلة لتحدى الظروف والوصول لهذا التفوق الذى يستحق التكريم.


كما ثمن جهود وزارة  التضامن الإجتماعي و كافة العاملين بدور الرعاية  والقائمين على الجمعيات الاهلية لما يبذلوه من جهد لتوفير المناخ لإعداد جيل صالح من أبناءنا قادر على خدمة وطنهم مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية هى الداعم والشريك الرئيسى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ الخطط التنموية لتوفير حياة أفضل للمواطنين. 
 

شهد الحفل م. حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، ود. أحمد عبيد مدير مديرية التضامن بالقاهرة، وعز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة، ومسئولى التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية.

 

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