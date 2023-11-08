أستاذ بـ إعلام القاهرة : الوسائل الحديثة في الهواتف تقدم محتوى محترفا |فيديو

قال الدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، إن الذكاء الاصطناعي و الخوارزميات تمثل عائقا كبيرا أمام حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي مثلما حدث في أزمة الحرب على غزة.

رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون: الإعلام العربي يقوم بحوار من جانب واحد

وأضاف جلال خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الوسائل الحديثة في الهواتف المحمولة تساعد بشكل كبير في تقديم محتوى محترف.



وأشار رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام إلى، أن الإعلام العربي يقوم بحوار من جانب واحد في رسالة إلى الجماهير العربية بعيداً عن الجمهور الغربي.