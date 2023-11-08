انطلاق فاعليات اليوم الأول من القافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة بالبحيرة

انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من القافلة الخدمية التوعوية المجانية بقرية البسلقون بكفر الدوار التي تنظمها مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة والسكان على مدار ثلاثة أيام من 7 الي 9 نوفمبر 2023 والتى ستجوب القرى والكفور والنجوع لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للسيدات فى المناطق المحرومة والأكثر فقرًا واحتياجًا من خلال أخصائيين تنظيم الأسرة .

حيث تم عمل الندوات التوعوية وفتح حوار مع السيدات حول تنظيم حياتهن والحفاظ على صحتهن وصحة أسرتهن، كما اهتمت القافلة بزيادة وعى المرأة ومساعدتها بتعليم و ترويج بعض المنتجات المصنوعة بيديها لتقاوم به غلاء المعيشة من خلال نوادى المرأة.

الجدير بالذكر ان القافلة ستواصل تقديم خدماتها اليوم بقرية عرب دفشو وغدا بقرية كوم البركة.