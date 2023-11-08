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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزارة خارجية مجموعة السبع بشأن دول آسيا الوسطي

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، أن دول مجموعة السبع أكدت استعدادها لتعميق التعاون مع دول آسيا الوسطى لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأضاف وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك عقب اجتماع استمر يومين في طوكيو: "مازلنا مصممين على دعم سيادة واستقلال وسلامة أراضي دول آسيا الوسطى". 

ووفقا للبيان المشترك، يرحب وزراء خارجية مجموعة السبع بتكثيف التعاون الإقليمي والروابط الشعبية، الأمر الذي يمكن أن يعزز خلق المزيد من فرص الأعمال والابتكارات الجديدة". 

وأضاف البيان: "إننا نجدد تصميمنا على تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك العواقب العالمية للحرب العدوانية الروسية، والأثر المزعزع لاستقرار الوضع في أفغانستان، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان من قبل طالبان، والإرهاب، والأمن المائي، وشددت الوثيقة على التغير المناخي".

ويشير البيان المشترك إلى أنه "على خلفية المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، فإن تنويع وتوسيع طرق التجارة في دول آسيا الوسطى لا يجلب النمو الاقتصادي إلى المنطقة فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على تحسين سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك أمن الطاقة". 

وفي هذا الصدد، فإن وزراء خارجية مجموعة السبع "يجددون التزامهم بتعزيز روابط التجارة والطاقة، والاتصال والنقل المستدامين، بما في ذلك الممر الأوسط، والمشاريع المرتبطة بها لتعزيز المرونة الإقليمية".

ويشير البيان المشترك لوزارة الخارجية إلى أن مجموعة السبع ملتزمة بدعم جهود الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دول آسيا الوسطى.

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