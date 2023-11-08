مفاجأة.. تضاعف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال 10 مرات

في اليوم الـ33 لحرب الإبادة الصهيونية على غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة رافعة عدد شهداء غزة إلى أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة شهيد، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية.

ولا تزال أمريكا والدول الغربية تدعم حق الاحتلال الصهيوني في الدفاع عن نفسه، الذي ترجمه محللون وخبراء تحدثوا إلى موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي على أنه مشاركة في قتل وإبادة المدنيين في غزة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر بالحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي.

وأشار المصدر، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية، منذ هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي.

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية بنحو 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل، اعتبارا من الثاني من نوفمبر الجاري.

وتمت الموافقة على تصدير معدات عسكرية بقيمة 32 مليون يورو فقط طوال عام 2022.

وقال المصدر: "في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل".