الحكومة البريطانية تهاجم المظاهرات المؤيدة لفلسطين

هاجمت الحكومة البريطانية مرة أخرى المظاهرات المؤيدة لفلسطين والتي تنطلق في بريطانيا كل أسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

اعتبرت الحكومة البريطانية أن تنظيم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن نهاية هذا الأسبوع هو أمر "استفزازي وغير محترم".

وينظم المتظاهرون مسيرات كل أسبوع تضامناً مع الفلسطينيين منذ شهر .

و ستقام مسيرة نهاية هذا الأسبوع بعد الساعة 11 صباحًا للمطالبة مجددا باعلان الهدنة.

ونفى متحدث باسم الحكومة أن تكون الحكومة "تشن حربًا ثقافية" ضد المسيرة.

وتعهد ريشي سوناك في وقت سابق بمحاسبة مفوض شرطة العاصمة لندن، مارك رولي ، الذي تحدى المظاهرات المؤيدة لفلسطين وطالب بحظرها .

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، لوسائل الإعلام إن الموقف الحالي للشرطة من المسيرة "ليس نقطة النهاية".

وذكر المتحدث إن عملية “الحفاظ على سلامة الناس” “أولوية” وأن رئيس الوزراء “يواصل حث المنظمين على إعادة النظر” في المسيرة.