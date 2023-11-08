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إلهام أبو الفتح
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مرأة

هل تناول الحلويات يسبب دوخة؟ .. اعرف السبب

أسباب الدوخة
أسباب الدوخة

يشعر العديد من الأشخاص بالدوخة نتيجة إرتفاع درجة الحرارة والجفاف، فقد يشعر الشخص بالدوخة أو نتيجة ممارسته بعض الأنشطة في أجواءٍ حارة دون شرب كميات كافية من السوائل.

وعلى الرغم من ذلك لم يكن السبب واضح لدى الكثير وقد يشتهي البعض تناول الحلويات في أغلب الأوقات، إلا أنه أحيانا حين تناولها بشراهة، يشعر متناولها بالهبوط والدوخة عقب الأكل، دون معرفة السبب.لذا نرصد في هذا التقرير أبرز أسباب الدوخة وفقاً لموقع Medicalxpress.


أسباب الدوخة بعد أكل السكريات:

فرط سكر الدم بعد الأكل يتبعه نقص سكر الدم التفاعلي

بعد تناول الطعام بكميات كبيرة والإفراط في السكريات مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم،

وقد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستويات الطاقة، ويمكن أن يعاني الجسم من أعراض غير مرغوب فيها، ومن بينها الدوخة.

انخفاض ضغط الدم بعد الأكل وغالبًا ما يعاني هؤلاء الأشخاص من الدوار أو الدوخة أو التعب عندما يقفون في غضون ساعة أو ساعتين بعد تناول وجبة.

وقد يصل ذلك للإغماء في بعض الحالات، وتميل الأعراض إلى أن تكون أكثر حدة بعد تناول وجبة كبيرة أو غنية بالكربوهيدرات.

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الوقوف المفاجئ ، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف المفاجئ، وهو ما يعرف بهبوط الضغط للانتقال المفاجئ من وضعية الجلوس إلى وضعية الوقوف.

أدوية السكري، منها الأنسولين وقد يعاني الشخص الذي يتناول الدواء قبل الوجبة مباشرة من الدوار بعد الوجبة مع بدء مفعول الدواء.

إذا كانت الدوخة متكررة بعد الوجبات فيجب على المرضى التحدث إلى طبيبهم حول تغيير أدويتهم، أو تناول جرعة أقل، أو تعديل جدول طعامهم.

تناول الشخص الطعام على معدة فارغة مما يسبب إرتفاع السكر في الدم.

الأمراض العصبية، فقد تؤدي إلى فقدان الاتزان في الجسم بصورةٍ تدريجية، ومن الأمثلة عليها: مرض باركنسون.

تناول الأدوية المُسببة للدوخة كعَرَض من أعراضها الجانبية ،اضطرابات القلق.

الأنيميا المتمثلة بانخفاض مستويات الحديد في الجسم.

انخفاض نسبة السكر في الدم، وغالباً ما تصيب هذه الحالة مرضى السكري اللذين يستخدم حقن الإنسولين كعلاج للسيطرة على السكري لديهم.

دوخة دوران سوائل شرب الماء أنشطة ارتفاع درجات الحرارة

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