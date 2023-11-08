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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. انتشال 35 شهيدا من تحت أنقاض المنازل شمال غزة

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية انه تم انتشال 35 شهيدا من تحت انقاض المنازل التي استهدفها الطيران الحربي لقوات الاحتلال بالحزام الناري محيط مسجد الاشقر قبل ايام وسط معسكر جباليا شمال القطاع.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اعلنت إن عددًا كبيرًا من الشهداء ارتقوا وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال عدداً من المنازل المأهولة في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، ظهر اليوم الأربعاء.

ووفق شبكة قدس الإخبارية؛ فقد بينت مصادر طبية، إن أكثر من 19 شهيدا حتى اللحظة ارتقوا في قصف إسرائيلي على منزلين في بيت لاهيا شمالي القطاع.


يأتي ذلك في ظل وصول 18 شهيدًا لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد استهداف منزل لعائلة شحادة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لأحد المنازل في منطقة الزنة بخانيونس جنوب القطاع.

ووقعت إصابات في قصف من طيران الاحتلال على منزل لعائلة "عويضة" في حي الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجدي خالد بن الوليد والإخلاص بخانيونس جنوب القطاع، وتدمرهما بشكل كامل. 

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