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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج يكشف تفاصيل مهمة في اتصال وزير الدفاع الأمريكي بنظيره المصري

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي

أكد الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إدارة السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على ٤ إدارات قوية، مضيفا أن زيارة بلينكن إلى مصر ولقائه مع السيسي تعتبر مفصلية.

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وأضاف سمير فرج ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن موقف مصر واضح بشأن القضية الفلسطينية وأنها ليست تابعة لأحد، متابعا أن السيسي رفض الترحيل القسري للفلسطينيين، وضرورة حل الدولتين لاحلال السلام في المنطقة.

وتابع الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن وزير الدفاع الامريكي لم يتحدث مع نظرائه في المنطقة سوى الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع، متابعا أن زيارة مدير الاستخبارات الامريكي إلى مصر تعكس دورها في حل القضية الفلسطينية.

وتابع الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن هذا الاتصال بالتأكيد تناول موضوع الأسرى لدى حماس، والهدنة.

وأشار إلى أن خسائر نتنياهو كبيرة علي الأرض وتأثرت شعبيته في الشارع، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحصد اي مكاسب على الأرض.

 

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