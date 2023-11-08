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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمبلغ 15 مليون جنيه.. رفض دعوى شركة إنتاج لعرض مسلسل المرسى والبحار

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض دعوي شركة / كينج توت عصام شعبان وشركاه المقامة ضد شركة / ترنتا للانتاج والتوزيع الفني مالكة قنوات شبكة تليفزيون النهار الفضائية وذلك في الدعوى المقيدة بجدول محكمة القاهرة الإقتصادية الكلية تحت رقم  ٨٠٥ لسنة ١٦ ق.
 

وترجع وقائع الدعوي إلي مطالبة شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه بتعويض مالي قدرة 15 مليون جنيه بمناسبة عرض مسلسل تليفزيوني من بطولة الفنان / يحي الفخراني عبر شبكة قنوات تليفزيون النهار الفضائية دون الحصول علي موافقة من شركة كينج توت علي حد زعمها .


وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 8/11/2023 قضت محكمة القاهرة الإقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض الدعوي الزام رافعها بالمصروفات القضائية مما يثبت صحة موقف شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني واحقيتها في عرض هذا المصنف خلاف الادعاءات الواهية التي إثارتها شركة كينج توت عصام شعبان وشركاه.

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