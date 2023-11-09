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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة أنور: الزمالك رجع بتاع زمان والمبادئ هى اللى انتصرت

صدى البلد

أشاد حمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الزمالك، بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد التغلب على بيراميدز بضربات الجزاء الترجيحية  بعدالتعادل فى الوقت الأصلي بهدف لكل فريق ثم فى الوقت الأصلي،  بثلاث أهداف لكل منهما مؤكدا الزمالك عاد النهاردة . 


وقال أنور، مع فى الاستوديو التحليلي لإذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعى رامي علي والاذاعية نهى كامل  ، أن المبادىء مشيرا إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب،  عمل الصح مؤكدا أن ربنا كلل مجهود اللاعبين حيث حالفهم التوفيق،  فى النهاية. 


ووجه  المحلل الفنى لملعب اف ام،  التحية إلى جماهير الزمالك، التى دعمت الفريق فى أصعب الأوقاف خاصة بعد الأهداف التى استقبلها الزمالك على مدار اشواط اللقاء الأربعة. 


وأكد المدير الإداري السابق لفريق الزمالك  ، أن الجماهير كان لها مفعول السحر عندما هتفت لمحمد عواد،  قبل تسديد أحمد سامي ،ضربة الترجيح الثالثة حتى نجح صدها ليعيد الزمالك اللى اللقاء  .


كما أكد أنور،  أن يوجه التحية إلى مجلس إدارة الزمالك، الذى اتخذ قرارات جزئية للتأكيد على المباديء والأخلاق بعد الخروج عن النص من جانب الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ليوقف حالة التسيب التى كان يعاني منها الفريق الأبيض فى عهد الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .


وأكد مدير إدارة المنتخبات فى إتحاد الكرة،  أن شهد عودة الروح ويحسب للاعبين أنهم قاتلو لآخر نفس رغم تأخرهم ثلاث مرات أمام بيراميدز  ،الذى يمتلك أقوى فريق فى الدوري المصري. 
وأكد أن هناك لاعبين خرجو من الثلاجة مثل ناصر منسي الذى صنع الهدف الأول الذى سجله دونجا وسجل الهدف الثالث ومعه محمد عبد الشافي وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة. 
وأشاد حمادة أنور، بقرار التعاقد مع معتمد جمال، ورحيل أوسوريو،  مؤكدا انها جرأة من مجلس الإدارة مؤكدا أن يستمر جمال ، بعد أن تسلم المسؤولية فى أحلك الظروف خاصة فى ظل الغيابات سواء للإيقاف أو الإصابة.

الزمالك حمادة انور المدير المدير الادراري للزمالك نهائى بطولة كأس مصر

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