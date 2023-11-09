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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على الجميع مساعدته.. هاني حتحوت يوجه رسالة مؤثرة بشأن مروان عطية

صدى البلد

وجة الاعلامي هاني حتحوت رسالة مؤثرة بشأن نجم الاهلي مروان عطية عبر حسابة بموقع اكس.

و كتب هاني حتحوت : من الواضح تأثر مروان عطية بوفاة والده.. الإعداد النفسي مهم بعد ظرف قاسٍ وصعب تعرض له لاعب الأهلي، الحياة مستمرة وعلى الجميع مساعدة مروان عطية نفسيا وذهنيا .

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي قمة كروية جديدة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس 2024 ، وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس.

 

فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

 

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

 

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي ، بعد ان انتهى الوقت الأصلي 1-1 .

 

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

 

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك في نصف نهائي كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول.

 

 

اللاعب مروان عطية مروان عطية الاعلامي هاني حتحوت لاعبي الأهلي

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