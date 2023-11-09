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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: دورات تدريبية تكنولوجية لجميع المعلمين بكافة التخصصات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية التكنولوجية لجميع المعلمين بجميع التخصصات من خلال الرابط التالي وفق الجدول المحدد للتدريب: 
https://forms.office.com/r/VcGenqtnsZ 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التسجيل بالبريد الإلكتروني الموحد فقط، محددة بدء التدريبات للمعلمين بداية من 12 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي لجميع مديريات التربية والتعليم، أنه في ضوء العمل على تطوير مهارات وقدرات المعلم المهنية، والارتقاء بمستقبل أفضل عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية، تقرر استكمال الدورات التدريبية التكنولوجية المنفذة من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين "CPD" التي توفر للكوادر التعليمية في مصر بيئة آمنة  للتدريب والتوجيه المهني المستمر، من خلال متابعة الأداء للوصول لأفضل النتائج.

وقالت إنه في إطار البدء في التدريبات التكنولوجية الأساسية، يتم توجيه المعلمين من أعضاء هيئة التدريس الذين لم يسجلوا سابقا نحو ملء النموذج بالرابط التالي (التسجيل بالبريد الإلكتروني الموحد فقط):
https://forms.office.com/r/VcGenqtnsZ 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نظرا للدور البارز والمشكور لمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية في تنفيذ البرامج والتدريبات التكنولوجية بالمحافظة، يتم التوجيه للمركز نحو استهداف الفئات المستهدفة ونشر الإعلان عن التدريبات بجميع الوسائل الإعلانية بالمديرية.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزريا بشأن منح ١٦٢٧ معلم شهادة الصلاحية للترقي

على جانب آخر، أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى رقم (250) بتاريخ 7 / 11 / 2023، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من 1/ 1 2023، وفقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام2022/2023، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من 1/ /1 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (1627) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023.

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