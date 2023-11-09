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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتحكيم.. تعليق مفاجئ من رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

رضا عبد العال
رضا عبد العال

خرج رضا عبد العال لاعب الاهلي والزمالك السابق، بعد مباراة الزمالك وبيراميدز، مؤكدا أن الزمالك كسب بالتحكيم.

وقال رضا عبد العال خلال حواره بقناة تن:" الحكم أحمد الغندور احد أسباب فوز الزمالك علي بيراميدز، متابعا:" كان الطبيعي قبل المباراة الزمالك يخسر بنتيجة  كبيرة بسبب المشاكل الكبيرة في القلعة البيضاء".

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وأضاف،:"لاعبي الزمالك واقفين علي رجيلهم النهاردة ولكن الحكم ساعد في فوزهم وصعودهم لنهائي الكأس".


وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

 

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقلن في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي. 

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