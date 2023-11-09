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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة أكثر من 220 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

صدى البلد

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها  بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.


وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام " اللواء حازم عزت" تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 221 حالة تعد على إجمالي مساحة 11 فدان وقيراطين، خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم أمس، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

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وأكد المحافظ استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

 

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