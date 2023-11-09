مبادرة هنبني لتوعية الأطفال في سيناء بالظواهر السلبية ومعالجتها

نظمت محافظة شمال سيناء مبادرة " هنبني ولادنا " التي تهدف الي توعية الاطفال بالظواهر السلبية ومعالجتها من خلال التدريبات علي المهارات الحياتية، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات اللواء أسامة الغندور وكيل أول الوزارة - السكرتير العام للمحافظة.

هنبني ولادنا:



حيث قامت وحدات حماية الطفل العامة والفرعية أمس بتنفيذ أولي برامج مبادرة " هنبني ولادنا " و عقدت ندوات وتدريبات علي مدار يومين بالمدارس الاتية :

المدرسة اليابانية المصرية بالعريش .- مدرسة الجيل الجديد الابتدائية بالعريش - مدرسة بئر العبد التجريبية لغات .- مدرسة المعنية الابتدائية لغات .

وتم مناقشة مشكلة العنف والتنمر وعقد تدريبات لتعزيز الثقة بالنفس و تدريبهم علي التواصل والمشاركة.. حيث لاقي البرنامج المعروض تفاعلا كبيرا من الطلاب .

تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق بين مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بشمال سيناء ، ومديرية التربية والتعليم ،و منطقة وعظ شمال سيناء ،و مديرية الصحة بشمال سيناء.



