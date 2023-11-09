الوصول قرب مستشفى الشفاء.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن التوغل بغزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الفرقة 162 التابعة له دخلت “الحي العسكري” التابع لـ حماس في غزة، وتشتبك بشكل متكرر مع المقاومة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “ما يسمى بالحي العسكري، المجاور لمستشفى الشفاء، هو قلب أنشطة حماس الاستخباراتية والعملياتية، وقد تم استخدام مواقع في المنطقة للتخطيط والتحضير لهجوم 7 أكتوبر”.

وأضاف: “في الأيام الأخيرة، دخلت قوات من لواء المشاة جفعاتي والدبابات الحي لتدمير البنية التحتية لحماس… وسط اشتباكات في المنطقة، قتل أكثر من 50 ناشطا من حماس”.

ويضم الحي مواقع استراتيجية لحماس، وفقا للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مقر المخابرات والدفاع الجوي للحركة، ومكاتب المكتب السياسي، ومركز للشرطة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أكبر معسكر تدريب لحماس يقع أيضا في الحي، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى، ومصانع لتصنيع الأسلحة ومستودعات، ومراكز قيادة، ومكاتب لقادة حماس، وبنية تحتية تحت الأرض.