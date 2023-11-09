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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطباء سرس الليان العام ينجحون في إجراء عملية جراحية خطيرة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة في المنوفية

نجح أطباء بمستشفى سر الليان بمحافظة المنوفية في إجراء عملية جراحية لمريضة  تبلغ من العمر ٣٣ سنة، تعاني من آلام شديدة مزمنة بالحوض مع وجود تاريخ مرضي لعمل أكثر من خمس عمليات جراحية خارج المستشفى.                                       

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 ووجه الدكتور إيهاب عياد مدير المستشفي ، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتبين بعدها وجود التصاقات شديدة بالحوض ووجود ورم سرطاني بالمبيض ووجود نزيف مهبلي شديد.                                                               أدخلت المذكورة إلى العمليات الجراحية يوم الثلاثاء الماضي وأثناء الجراحة تبين وجود التصاقات شديدة ما بين الرحم والمبيض والقولون والحوض والحالب الأيمن والايسر وتم تسليك الحالب الأيمن واستحالة تسليك الحالب الأيسر وتم استئصال جزء من الحالب الأيسر وإعادة توصيله واستحالة تسليك القولون الحوضي فتم استئصال جزء من القولون الحوضي مع أستئصال كامل للرحم والمبيضين وعنق الرحم بواسطة الفريق المكون من الدكتور أحمد شوقي استشاري الجراحة العامة والأورام ، والدكتور أحمد الفيشاوي استشاري النسا والتوليد ، والدكتورة أمينة عزام أخصائي النسا والتوليد ، والدكتور أحمد حلمي والدكتور إسلام عصر استشاري التخدير ، وناجي الفيشاوي ، و سماح طه تمريض العمليات ، وكرم شعبان فني التخدير ، وأزهار وهيب ، وأسماء العباسي ، وسحر زهران مشرفات العمليات .

وتمت الجراحة بنجاح بعد أن استغرقت أكثر من أربع ساعات وتمت متابعة حالة المريضة بعد إجراء العملية بقسم الداخلي بواسطة الفريق الجراحي وكذلك حرصاً علي سلامة المريضة وتم خروجها بالفعل بحالة مستقرة من المستشفى.

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