بعد عودته.. كيف تحمي نفسك من جدري القرود

يعد جدري القرود من الأمراض الخطيرة التي شاعت انتشارها مؤخرا وهو ينتقل بسهولة بين البشر والحيوانات.

وذكر موقع مايو كلينك، أنه يمكن الوقاية من جدري القرود من خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة بجانب التطعيم إذا كان متوفرا.

ونعرض لكم فيما يلي بعض النصائح التي تساعد في الوقاية من مرض جدري القرود.

اتبع الخطوات التالية للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القرود وتجنب نقله:

تجنب المخالطة اللصيقة مع أشخاص لديهم طفح جلدي يشبه الطفح الجلدي المصاحب لمرض جدري القرود.

تجنب لمس أي ملابس أو ملاءات أو بطاطين أو غيرها من الأشياء كانت ملامسة لحيوان أو إنسان مصاب.

عزل المصابين بمرض جدري القرود عن الأصحاء.

ارتدي قفازات الأيدي في الأماكن العامة خاصة المراحيض

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد ملامسة أي إنسان أو حيوان

إذا لم يتوفر الماء والصابون، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

تجنب ملامسة الحيوانات المشتبه في حملها للفيروس.