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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدري القرود.. اكتشف الأسباب والأعراض والعلاج

جدري القرود
جدري القرود

جدري القرود (Monkeypox) هو مرض فيروسي نادر يصيب البشر والحيوانات، بما في ذلك القرود. يسبب الفيروس أعراضًا مشابهة لجدري البشر، ولكنها غالبًا ما تكون أقل حدة. إليك معلومات حول الأعراض والأسباب والعلاج المعروفة لجدري القرود بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

نشرة المرأة والصحة: عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب.. هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي شفاف في أحدث ظهور لها

أعراض جدري القرود 


1. حمى.
2. ظهور طفح جلدي يبدأ عادةً على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم. يتطور الطفح ليصبح بثور متوسطة الحجم ومملوءة بالسائل.
3. آلام عامة في الجسم.
4. إرهاق وتعب.
5. انتفاخ الغدد اللمفاوية.

أسباب جدري القرود 


جدري القرود يسببه فيروس جدري القرود (Monkeypox virus)، وهو فيروس ينتمي إلى عائلة البوكس فايروس (Poxvirus). ينتقل الفيروس عادة من الحيوانات إلى البشر عن طريق التعرض للمواد الحيوانية الملوثة مثل الدم أو السوائل الجسدية أو القروح في الحيوانات المصابة. يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا من الشخص إلى الشخص عن طريق الاحتكاك المباشر أو عن طريق القروح المفتوحة.

علاج جدري القرود 


حتى الآن، لا يوجد علاج محدد لجدري القرود. ومع ذلك، يتم توجيه العلاج نحو تخفيف الأعراض والاهتمام بالراحة والعناية بالبشرة المصابة. يمكن استخدام الأدوية لتخفيف الحكة وتقليل الالتهاب، ويجب اتباع إجراءات النظافة الجيدة لتقليل انتقال العدوى من شخص لآخر.

ينبغي على الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بجدري القرود الاتصال بمقدمي الرعاية الصحية واتباع التوجيهات المحلية والوطنية للسيطرة على المرض والحد من انتشاره.

من الجدير بالذكر أن جدري القرود يُعتبر نادرًا جدًا بين البشر ويحدث بشكل أكثر شيوعًا في مناطق وبلدان محددة، وعادةً ما يتم التعامل مع حالاته بواسطة فرق الرعاية الصحية المتخصصة.

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