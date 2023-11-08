نشرة المرأة والصحة: عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب.. هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي شفاف في أحدث ظهور لها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

خضعت النجمة نوال الكويتية لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد تم إلتقاط جلسة التصوير في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ببطانة أم لا.. جينيفر لوبيز تثير الجدل بفستان ذهبي في أحدث ظهور لها

خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها مع زوجها بن أفليك على السجادة الحمراء في حفل LACMA Art ل Film Gala لعام 2023، وقد شاركت الضور مع نتابعءها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

إستخدام الهواتف المحمولة يمكن أن يكون له مخاطر صحية خطيرة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة جنيف (UNIGE)، بالتعاون مع المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة (Swiss TPH)، أن الهواتف المحمولة يمكن ان تؤثر على الخصوبة لدى الشباب.

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

قررت الجهات المختصة في مصر زيادة أسعار السجائر بسبب تعديل ضريبة القيمة المضافة مما أثار اهتمام عدد كبير من المواطنين بينما اعتبرها البعض فرصة جيدة للاقلاع عن التدخين وتجنب أضراره.

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

جدري القرود هو مرض نادر يسببه فيروس بنفس الاسم، وعادةً ما يصيب القوارض مثل الجرذان أو الفئران، والقرود، ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا.

مدافع طنطا بلع لسانه.. كارثة تهدد اللاعبين

شهدت مباراة بتروجيت إصابة اللاعب نصر عبد الرازق مدافع بنادي طنطا، عن طريق بلع لسانه نتيجة التصادم مع لاعب بتروجيت، الأمر الذي اسفر عن سقوطه ارضا وتعرضه للإغماء، مما جعل الجهاز الطبي يتدخل لنقله إلى المستشفى.

شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

بدأت أحداث غزة بإنطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر باقتحام مستوطنات الاحتلال في فلسطين ليرد عقبها الجيش الإسرائيلي بالهجوم بحرب كبيرة على سكان غزة.

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

حذر خبراء من إنتشار فيروس النظائر المخاطية paramyxovirus، وهو احد الأوبئة الخطيرة، والتي قد يطلق العنان لأكثر الأمراض المعدية فتكا في تاريخ البشرية.

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

انتشرت حملات المقاطعة للشركات الأجنبية بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بعد أحداث غزة وكان من بينها منتجات إزالة البقع الصعبة.

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

يعد فيروس جدري القرود هو احد الأمراض النادرة، وعادةً ما يتسبب في الإصابة به القوارض، مثل : الجرذان أو الفئران، والقرود، ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا.

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

لا يحدث السعال الجاف نتيجة وجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن بالإحساس بتورم واحتقان ودغدغة في الحلق.